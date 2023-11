Opec+ day, petrolio poco mosso in attesa del meeting

E’ finalmente arrivato il giorno dell’Opec+. La riunione, prevista inizialmente per il 26 novembre, è stata posticipata a oggi. Il cartello si incontrerà nel corso della giornata per discutere la politica di produzione per il 2024.

Nell’attesa che prenda il via il meeting, il petrolio è poco mosso: il Brent sale dello 0,25% a 83 dollari al barile, mentre il WTI avanza dello 0,35% a 78 dollari.

“Tutti gli occhi sono puntati oggi sull’Opec+. Crescono le aspettative che si possano effettuare tagli più profondi, che si aggiungerebbero all’estensione dei tagli volontari da parte dell’Arabia Saudita e della Russia. Chiaramente, questa crescente aspettativa lascia un rischio al ribasso per il mercato se l’Opec+ dovesse deludere”, segnalano gli strategist di ING aggiuggendo che “ad aumentare l’incertezza c’è anche il fatto che non è ancora chiaro se il gruppo sia stato in grado di risolvere i disaccordi sugli obiettivi di produzione angolani e nigeriani per il prossimo anno”.