Opa Bper, Carige annuncia revoca azioni ordinarie e risparmio da quotazione Euronext Milan

Banca Carige ha reso noto con un comunicato che, “come già indicato nei comunicati stampa diffusi dalla controllante BPER Banca S.p.A. in data 9 settembre 2022 e in data 12 settembre 2022, a norma dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana ha disposto la revoca dalla quotazione su Euronext Milan delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di Banca Carige S.p.A. a decorrere dalla data odierna (ieri per chi legge)”.

“A seguito della predetta revoca, Banca Carige S.p.A. informa di aver confermato l’Italia quale Stato Membro di Origine ai sensi dell’art. 2(1)(i)(ii) della Direttiva 2004/109/CE e relative norme attuative, per le finalità ivi previste”.