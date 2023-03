Officina Stellare: siglati con Leonardo due contratti da € 3,8 mln per due strumenti ottici ad alta risoluzione

Officina Stellare si aggiudica due nuovi contratti con Leonardo per la fornitura dei telescopi per due strumenti ottici multispettrali ed iperspettrali compatti ad altissima e media risoluzione per l’Osservazione della Terra, che verranno installati sulla Piattaforma spaziale ad Alta Tecnologia PLATiNO di ASI.

I contratti, della durata di 14 mesi e con un valore complessivo di circa € 3,8 milioni, prevedono lo studio di progettazione e la realizzazione dei telescopi spaziali utilizzati dai payload ad altissima risoluzione (HR), di responsabilità di Leonardo, per le missioni PLATiNO3 e PLATiNO4, promosse e finanziate dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nell’ambito del programma PLATiNO.

L’importante ed innovativo progetto sancisce la leadership dell’industria italiana nell’ambito dello sviluppo tecnologico delle piccole piattaforme modulari multi-missione e attesta le competenze tecnico-ingegneristiche di Officina Stellare nel settore strategico dei satelliti e della strumentazione scientifica per l’Earth Observation.