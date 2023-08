Ocse: PIL sale dello 0,4% su base trimestrale

Nel secondo trimestre dell’anno, l’Area Ocse ha registrato un incremento del Pil dello 0,4% su base trimestrale, mostrando una lieve flessione rispetto al +0,5% del primo trimestre, secondo stime provvisorie Ocse.

Diversa la situazione nel G7, dove la crescita del Pil rispetto al trimestre precedente ha mostrato un lieve incremento, passando dallo 0,4% del primo trimestre allo 0,5% del secondo trimestre. Questo dato, tuttavia, nasconde un quadro molto eterogeneo tra i vari paesi che compongono il G7.

Focalizzandoci sui singoli stati, notiamo che in Giappone la crescita del Pil è stata del +1,5% nel secondo trimestre, in aumento rispetto allo 0,9% del primo. In Francia, l’incremento è stato dello 0,5% rispetto allo 0,1% del primo trimestre. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, la crescita del Pil è stata rispettivamente dello 0,6% e dello 0,2%, entrambi in aumento rispetto allo 0,5% e allo 0,1% del primo trimestre. L’Italia, invece, ha registrato un calo dello 0,3% dopo una crescita dello 0,6% nel primo trimestre. Da segnalare anche il Canada, con un incremento del Pil dello 0,3%, in calo rispetto allo 0,8% del primo trimestre. Infine, la Germania ha mantenuto invariata la sua crescita.