Coldiretti/Ixé: per le vacanze investimenti a 25 mld di euro

L’estate 2023 evidenzia un trend in crescita per quanto riguarda la spesa vacanziera degli italiani. Secondo l’analisi di Coldiretti/Ixé, l’investimento totale è salito a 25 miliardi di euro, registrando un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Questa crescita è dovuta in parte all’aumento dell’inflazione, mitigato da alcune rinunce.

Il bilancio, tracciato in occasione del controesodo di agosto caratterizzato da maltempo e traffico intenso sulle strade, rileva che sono stati circa 37,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno qualche giorno fuori casa durante l’estate 2023. La spesa media per persona è stata di 668 euro.

Coldiretti sottolinea che il 41% dei viaggiatori ha contenuto la spesa al di sotto dei 500 euro. Un ulteriore 44% ha speso tra 500 e 1000 euro, mentre il 12% ha investito tra 1000 e 2000 euro. Solo il 3% degli italiani ha superato questa soglia, dimostrando una varietà di budget tra i turisti durante l’estate 2023.