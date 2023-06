Ocse: Pil Italia +1,2% nel 2023 e +1% nel 2024

Il Pil dell’Italia dovrebbe riportare una crescita dell’1,2% quest’anno e dell’1% l’anno prossimo, dopo il +3,8% del 2022. È quanto prevede l’Ocse nel suo Economic Outlook.

“I rischi per la crescita – si legge – sono sostanzialmente bilanciati” anche grazie agli elevati risparmi delle famiglie “che potrebbe guidare a un rimbalzo della domanda interna più rapido” del previsto. “Al contrario – avverte l’Ocse – ricadute negative dalla recente turbolenza del settore bancario internazionale o ulteriori ritardi nell’attuazione dei progetti di investimento pubblico del Pnrr potrebbero rallentare la crescita”.

Secondo l’organizzazione internazionale, “la rapida attuazione delle riforme strutturali e dei piani di investimento pubblico nel Pnrr sarà fondamentale per sostenere l’attività a breve termine e gettare le basi per una crescita sostenibile nel medio termine”, oltre ad avere “l’ulteriore vantaggio di esercitare ulteriori pressioni al ribasso sul rapporto debito/Pil”.

Per l’Ocse, “la crescita del Pil globale dovrebbe ridursi dal 3,3% del 2022 al 2,7% nel 2023, prima di raggiungere un ancora modesto 2,9% nel 2024”. Come afferma la capo economista Clare Lombardelli, “l’economia globale sta girando un angolo, ma deve affrontare una strada lunga e tortuosa per raggiungere una crescita forte e sostenibile”. Le prospettive restano ancora “significativamente incerte” e tra i motivi di maggior preoccupazione sono da evidenziare l’inflazione e la guerra in Ucraina.