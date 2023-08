Nvidia: nuovo massimo storico in scia ai risultati

Nvidia ha raggiunto un nuovo record storico, spinta dai conti diffusi ieri a mercati chiusi che ribadiscono il suo ruolo di punta nella corsa all’intelligenza artificiale a livello industriale.

L’azienda ha fornito per il terzo trimestre consecutivo una previsione di vendite che ha superato le stime di Wall Street. Le azioni sono salite fino a 502,66 dollari in avvio a New York, per poi ritracciare a 476$, per una capitalizzazione di mercato di circa 1.177 miliardi di dollari.

Nvidia ha annunciato che le vendite saranno di circa 16 miliardi di dollari nei tre mesi che terminano a ottobre. Gli analisti avevano stimato soltanto 12,5 miliardi di dollari, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

Anche i risultati di Nvidia nell’ultimo trimestre hanno superato le previsioni e l’azienda ha approvato un ulteriore buyback di azioni da 25 miliardi di dollari.

I dati e le indicazioni evidenziano il posizionamento di Nvidia come principale beneficiario del boom di computing AI. Di fronte alla crescente domanda di chatbot e altri strumenti, gli operatori dei data center stanno facendo a gara per accaparrarsi i microprocessori dell’azienda, particolarmente adatti a gestire i pesanti carichi computazionali richiesti dall’intelligenza artificiale. “È iniziata una nuova era di computing”, ha dichiarato il CEO Jensen Huang.