Wall Street: partenza in lieve rialzo con Nvidia in spolvero

Wall Street ha aperto la seduta sopra la parità, dopo la chiusura positiva della giornata precedente. L’indice S&P 500 e il Nasdaq Composite avanzano entrambi dello 0,3%.

Focus in particolare su Nvidia (+2,7%), dopo i conti strabilianti diffusi ieri a mercati chiusi. Nel secondo trimestre i ricavi sono raddoppiati a 13,5 miliardi di dollari e l’utile netto per azione si è attestato a 2,7 dollari per azione, entrambi battendo le attese. Anche le previsioni per il trimestre in corso hanno superato ampiamente il consensus. La trimestrale conferma il ruolo da protagonista della società nel settore dell’AI e la capacità di monetizzare più di chiunque altro il megatrend tecnologico che ha trainato il rally di quest’anno.

L’attenzione degli investitori si sposta ora sul simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, in programma da oggi al 26 agosto, e in particolare sull’intervento di venerdì del presidente della Fed, Jerome Powell.

Sul fronte macro, le richieste di sussidi disoccupazione sono risultate inferiori alle attese (230 mila vs 240 mila stimate), mentre a luglio gli ordini di beni durevoli sono diminuiti del 5,2% (stima flash).