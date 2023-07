Nvidia investe $50 milioni in Recursion per AI nella scoperta dei farmaci

Nvidia ha investito $50 milioni per accelerare l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale (AI) della società di biotecnologia Recursion per la scoperta dei farmaci. Dopo l’annuncio, le azioni di Recursion salgono del 64% a Wall Street.

Recursion utilizzerà la piattaforma cloud di Nvidia per addestrare i suoi modelli AI, utilizzando i propri set di dati biologici e chimici, che superano i 23.000 terabyte. Nvidia potrebbe poi concedere in licenza questi modelli AI alle aziende biotech tramite BioNeMo, un servizio cloud AI generativo per la scoperta dei farmaci che ha introdotto su larga scala all’inizio di quest’anno.

Non è stato specificato se Nvidia acquisirà una quota in Recursion.