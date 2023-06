Nucera: Thyssenkrupp annuncia l’Ipo della jv con Industrie De Nora

Thyssenkrupp nucera procederà con la quotazione sulla Borsa di Francoforte. Lo ha reso noto thyssenkrupp, azionista di maggioranza della società specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili e nell’emergente industria dell’idrogeno verde.

L’offerta e la quotazione delle azioni di thyssenkrupp nucera – compatibilmente con le condizioni di mercato – dovrebbero essere completate prima della pausa estiva. È inoltre previsto che l’offerta abbia principalmente ad oggetto azioni ordinarie di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale. I proventi dell’offerta di sottoscrizione sono stimati in circa 500 – 600 milioni di euro e saranno destinati a sostenere la forte crescita del business della tecnologia alkaline water electrolysis (AWE) di thyssenkrupp nucera.

Il percorso delineato riflette le valutazioni di De Nora e thyssenkrupp AG per individuare la migliore soluzione per thyssenkrupp nucera per sfruttare le significative opportunità di sviluppo offerte dal mercato dell’idrogeno verde.

De Nora, che attualmente detiene il 34% (mentre la maggioranza appartiene a thyssenkrupp AG) delle azioni esistenti di thyssenkrupp nucera, intende proseguire la partnership – in forma di joint venture – di lunga data con thyssenkrupp e thyssenkrupp nucera.