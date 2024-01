Novo Nordisk: utile oltre le attese del 2023, market cap sfonda 500 mld di dollari

Novo Nordisk ha riportato un utile superiore alle aspettative per il 2023, grazie al continuo aumento delle vendite dei suoi popolarissimi farmaci contro l’obesità e il diabete.

L’azienda produttrice del farmaco per la perdita di peso Wegovy e del farmaco per il diabete Ozempic ha registrato un aumento delle vendite del 31% in corone danesi e del 36% a tassi di cambio costanti, raggiungendo 232,3 miliardi di corone (33,71 miliardi di dollari).

L’utile operativo dell’intero anno è aumentato del 37% in corone e del 44% a tassi di cambio costanti, raggiungendo i 102,6 miliardi di corone.