H&M crolla dell’8% in Borsa: vendite in calo e cambio CEO

Le azioni di H&M sono in calo dell’8% stamani alla borsa di Londra, dopo che l’azienda ha annunciato un calo delle vendite e il cambio a sorpresa del suo amministratore delegato.

Nel dettaglio, le vendite di H&M sono diminuite dell’1% nel 2023 in valuta locale e del 4% su base annua nel quarto trimestre. In un inaspettato cambio di leadership, l’ex amministratore delegato Helena Helmersson, che ha ricoperto il ruolo per quattro anni, sarà sostituita da Daniel Ervér.

In un comunicato, Helmersson ha dichiarato di lasciare l’incarico con “sentimenti contrastanti” e di essere orgogliosa di come l’azienda ha affrontato la pandemia e le sfide geopolitiche.