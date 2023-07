Novartis: riacquisto azioni da 15 miliardi e crescita vendite grazie ai risultati positivi

Novartis, la nota casa farmaceutica, ha recentemente annunciato progetti ambiziosi per il riacquisto di azioni. La società ha l’intenzione di riacquistare azioni per un valore fino a 15 miliardi di dollari entro il 2025. Questa mossa segue i risultati finanziari positivi che hanno segnalato forti vendite.

Parallelamente, Novartis si prepara per un importante cambiamento strutturale con lo scorporo dell’unità di prodotti generici, Sandoz. Questa operazione sarà realizzata attraverso uno spin-off del 100% che avverrà nel quarto trimestre di quest’anno. In aggiunta, la società ha rivisto al rialzo i suoi obiettivi per l’anno in corso. L’utile operativo, escludendo alcune voci, è previsto in aumento a due cifre.

Nel secondo trimestre, l’utile netto di Novartis è salito a 2,32 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 1,70 miliardi dell’anno precedente. Le vendite sono passate da 12,7 miliardi a 13,6 miliardi. L’utile operativo ha registrato un aumento, attestandosi a 2,92 miliardi di dollari rispetto ai 2,23 miliardi di dollari dell’anno precedente. Anche l’utile per azione core è migliorato, passando da 1,56 dollari a 1,83 dollari.