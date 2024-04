Novartis alza le stime grazie ai suoi farmaci di punta

Novartis ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dopo che le vendite dei suoi farmaci di punta per il trattamento delle malattie cardiache e della psoriasi hanno superato le aspettative.

Le vendite cresceranno con una percentuale che va da “high-single digit” a “low double-digit”, mentre si prevede che il reddito operativo core cresca a un ritmo tra “low double-digit” a “mid-teens”.

Il produttore di farmaci con sede in Svizzera sta spingendo sulla crescita dopo anni di ristrutturazioni, dopo che il Ceo Vas Narasimhan ha tagliato posti di lavoro e scorporato unit. Novartis sta ancora riducendo i suoi ranghi: l’azienda ha dichiarato all’inizio di questo mese che ridurrà la sua forza lavoro globale di sviluppo farmaceutico dall’1% al 2% nei prossimi anni.

Novartis ha dichiarato che le vendite del farmaco per il cuore Entresto sono aumentate di oltre un terzo a 1,88 miliardi di dollari, mentre i ricavi dal farmaco per la psoriasi Cosentyx sono aumentati di un quarto a 1,33 miliardi di dollari. Le vendite di Pluvicto, un farmaco per il cancro, sono state leggermente inferiori alle aspettative degli analisti.