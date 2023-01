Notizie no su inflazione Usa (e tassi): prezzi import tornano a salire dopo cinque mesi consecutivi di ribassi

Il dato diramato oggi dal fronte macroeconomico degli Stati Uniti non è certo di buon auspicio per chi scommette sul continuo rallentamento dell’inflazione made in Usa, e dunque su strette di minore entità da parte della Fed di Jerome Powell (se non addirittura di tagli ai tassi).

Nel mese di dicembre i prezzi alle importazioni degli Stati Uniti sono saliti dello 0,4%, tornando ad aumentare dopo cinque mesi consecutivi di ribassi, rispetto al calo dello 0,9% atteso dal consensus degli economisti e dopo la discesa dello 0,6% del mese precedente.

Su base annua, il trend è stato inoltre di un balzo del 3,5%, rispetto al +2,7% precedente. I prezzi alle esportazioni sono calati del 2,6%, rispetto alla flessione dello 0,5% stimata, scendendo su base mensile dello 0,3%. Esclusi i prezzi dei carburanti, i prezzi alle importazioni sono saliti dello 0,4%.