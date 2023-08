Norwegian Air valuta pagamento dei dividendi in contanti

Norwegian Air ha avviato un processo che potrebbe portare al pagamento di dividendi in contanti per gli azionisti, grazie all’aumento dell’utile operativo di base del secondo trimestre del vettore in seguito alla forte domanda di viaggi aerei in Europa.

Norwegian ha registrato un utile prima di interessi, tasse, ammortamenti e affitti di 1,57 miliardi di corone per il trimestre aprile-giugno, in crescita rispetto ai 93 milioni del periodo precedente.