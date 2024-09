Nomisma, Andrea Bontempi è il nuovo direttore generale

Il Consiglio di amministrazione di Nomisma ha scelto Andrea Bontempi come nuovo direttore generale della società, con effetto immediato. Bontempi sarà responsabile della gestione e del coordinamento delle strutture aziendali, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento dell’azienda grazie alle sue competenze ed esperienza.

Il presidente Maurizio Marchesini ha commentato: “Riteniamo che l’ingresso del dottor Bontempi potrà portare un prezioso contributo in termini di visione e innovazione per sviluppare ulteriormente l’attività di Nomisma, nel segno della continuità rispetto al percorso di successo intrapreso in questi anni”.

Il Consiglio di amministrazione ha anche accettato la decisione di Luca Dondi dall’Orologio di rimettere le deleghe, dopo 11 anni di servizio come Amministratore delegato. Durante il suo mandato, Dondi ha contribuito significativamente al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sviluppo della società, con una crescita dei ricavi e dei margini operativi, oltre a un ulteriore consolidamento del prestigio e della reputazione del brand nel mercato.