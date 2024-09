SpaceX pianifica un investimento di 15 miliardi di dollari in Vietnam

SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, ha reso noto un ambizioso piano di investimento di 15 miliardi di dollari in Vietnam. L’annuncio è stato fatto durante un incontro tra Tim Hughes, vicepresidente per gli affari globali e governativi di SpaceX, e il presidente vietnamita To Lam. Hughes ha dichiarato di vedere un grande potenziale nel Vietnam per il progetto di Internet satellitare della società.

Il governo vietnamita sta attualmente valutando la proposta di investimento, come riportato dall’agenzia di Stato vietnamita. Durante una visita a New York, il presidente To Lam ha sottolineato l’importanza di una stretta collaborazione tra SpaceX e le agenzie locali per facilitare le procedure di investimento necessarie.