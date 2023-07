Nokia: utili in calo a causa del rallentamento del Nord America

Il gruppo finlandese di prodotti per le telecomunicazioni Nokia ha registrato un calo dell’utile del secondo trimestre a causa di una diminuzione del margine, in quanto la crescita delle vendite di dispositivi 5G in mercati a basso margine come l’India non è riuscita a compensare il rallentamento della domanda in Nord America.

Nokia e la rivale Ericsson sono state colpite dal rallentamento degli ordini da parte dei clienti, soprattutto nei mercati nordamericani ad alto margine.