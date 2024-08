Nokia e Tim Brasil collaborano per espandere la rete 5G in 15 stati

Nokia ha stretto un accordo con Tim Brasil per estendere la copertura della rete di accesso radio (RAN) 5G in quindici stati del Brasile, con un lancio previsto per gennaio 2025. L’obiettivo di questa partnership è aumentare il numero di comuni coperti dal 5G, offrendo una connettività sicura e ad alta velocità a una popolazione più vasta.

Secondo Nokia questa espansione non solo migliorerà la copertura, ma permetterà anche alle imprese locali di digitalizzare le proprie operazioni, promuovendo l’innovazione e stimolando la crescita economica nelle regioni coinvolte. Nell’ambito dell’accordo, Nokia fornirà una gamma di apparecchiature dal suo portafoglio 5G AirScale, tra cui banda base, radio Massive MIMO e prodotti Remote Radio Head. Questi dispositivi, alimentati dalla tecnologia ReefShark System-on-Chip ad alta efficienza energetica, saranno fondamentali per garantire una copertura e una capacità superiori.

Tim Brasil, inoltre, utilizzerà il sistema di gestione delle reti MantaRay di Nokia, che sfrutta funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare il monitoraggio e la gestione della rete. Oltre a queste soluzioni tecnologiche, Nokia fornirà anche servizi di distribuzione digitale, ottimizzazione e supporto tecnico.