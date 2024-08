Borse europee miste in avvio, segno più per Piazza Affari. Attesa per Jackson Hole

Borse europee miste in avvio di scambi nella settimana del simposio di Jackson Hole. Dopo i rialzi della passata ottava e il recupero rispetto alle turbolenze di inizio agosto, i listini del Vecchio continente si muovono oggi in ordine sparso. Al momento Piazza Affari è tra le poche con la Borsa di Madrid a strappare un segno positivo: l’indice FTSE Mib sale dello 0,35% a 33.158 punti, mentre l’Ibex spagnolo avanza dello 0,2% Debolezza per il Cac40 e il Dax rispettivamente al palo e in ribasso dello 0,2%.

La settimana prende il via con un’agenda macroeconomica priva di dati di rilievo. Gli investitori attendono il simposio della Fed di Jackson Hole (da giovedì a sabato), e in particolare guardano al discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, di venerdì 23 agosto. Dopo i recenti dati macro, tra cui quello sull’inflazione Usa in frenata a luglio, il numero uno della banca centrale Usa potrebbe dare indicazioni interessanti in vista del meeting di settembre e preparare il terreno per il primo taglio dei tassi.

Intanto arrivano altri spunti ‘dovish’ dalla Fed. I recenti dati economici degli Stati Uniti hanno dato alla presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco, Mary Daly, “maggiore fiducia” che l’inflazione sia sotto controllo e che sia arrivato il momento di considerare l’allentamento della politica monetaria, ma l’economia “non è in una situazione d’urgenza”. In un’intervista al quotidiano “Financial Times”, Daly ha esortato a un approccio “prudente” verso la politica monetaria, respingendo i timori che erano aumentati nelle ultime settimane circa il rischio di un brusco rallentamento dell’economia statunitense.

Daly, che quest’anno è un membro votante del Federal Open Market Committee (Fomc), ha parlato prima della conferenza Jackson Hole della Fed, uno degli eventi clou della settimana, durante il quale interverrà il presidente Jerome Powell nel suo keynote del 23 agosto.

Guardando all’agenda dei prossimi giorni per la zona euro da monitorare il dato sulla crescita dei salari che verrà pubblicato giovedì prossimo dalla Bce.