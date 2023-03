Nike: utili e fatturato battono le attese, ma titolo paga crescita scorte e calo vendite Cina

Il colosso americano di articoli sportivi Nike ha annunciato di aver riportato nel trimestre che si è concluso il 28 febbraio un utile netto di $1,2 miliardi, o di 79 centesimi per azione, in calo rispetto agli $1,4 miliardi, o 87 centesimi per azione, incassati nello stesso periodo dell’anno scorso.

L’utile per azione è stato decisamente superiore ai 55 centesimi attesi dal consensus.

In crescita anche il fatturato, salito a $12,39 miliardi rispetto ai $10,87 miliardi stimati, meglio degli $11,47 miliardi previsti dagli analisti.

Il titolo Nike è tuttavia in calo del 2% nelle contrattazioni dell’afterhours di Wall Street, scontando il calo del margine lordo, che è sceso di 3,3 punti percentuali, al 43,3% nel trimestre, a causa delle svalutazioni più alte e per l’effetto delle promozioni che il gruppo ha dovuto lanciare per liquidare il livello di scorte troppo elevato.

Le scorte sono di fatto aumentate nel terzo trimestre fiscale del 16% su base annua a $8,9 miliardi.

Nessuna ripresa delle vendite, inoltre, in Cina, terzo mercato di Nike per fatturato.

Le vendite sono scese dell’8% a $1,99 miliardi, nonostante la fine della politica Zero Covid decisa dal governo di Pechino, facendo peggio dei $2,09 miliardi attesi dagli analisti di StreetAccount.