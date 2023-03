Petrolio, Russia prolunga tagli fino a fine giugno

La Russia prolungherà fino alla fine di giugno il taglio alla sua produzione di petrolio di 500.000 barili al giorno, tenendo conto dell’attuale situazione del mercato. Lo ha reso noto il vice primo ministro Alexander Novak, citato dalle agenzie russe.

Il mese scorso il paese si è impegnato a tagliare la sua produzione a marzo in risposta alle sanzioni occidentali. Il taglio equivale a circa il 5% della produzione totale di greggio e condensato della Russia a gennaio, presa come base per le riduzioni.

Mosca non accetterà alcuna restrizione esterna, che crea “rischi significativi per la sicurezza energetica del mondo intero”.