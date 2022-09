Nice Footwear: ricavi netti a 32,8 Euro milioni

In crescita del 51% pari a 32,8 milioni di Euro, i ricavi netti consolidati di Nice Footwear, azienda attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, con brand propri (Kronos) in licenza (Ellesse, Avirex e Conte of Florence) e distribuzione (G-Star RAW).

L’EBITDA si attesta a 3,4 milioni di Euro, in crescita del 46% rispetto al valore di 2,3 milioni di Euro dello scorso esercizio e del 23% rispetto ai 2,8 milioni di Euro del Bilancio consolidato Pro-forma. L’EBIT è pari a 1,85 milioni di Euro, in crescita del 26% rispetto al valore di 1,47 milioni di Euro dello scorso esercizio al 30 aprile 2021, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,6 milioni di Euro (0,9 milioni al 30 aprile 2021) e in crescita del 2% rispetto a 1,81 milioni di Euro del Bilancio consolidato Pro-forma.

L’utile netto è pari a 1,27 milioni di Euro in incremento del 45% rispetto al valore di 0,88 milioni di Euro dell’esercizio al 30 aprile 2021 e del 7% rispetto a 1,20 milioni di Euro del Bilancio consolidato Pro-forma.

“Il 2021-2022 è stato un anno significativo per la nostra società che ha portato a raggiungere risultati in linea con il percorso di crescita e gli obiettivi che ci siamo posti durante l’esercizio precedente” afferma Bruno Conterno, Presidente e CEO di Nice Footwear. “ Il Gruppo cresce grazie alle risorse raccolte in fase di IPO e i dati confermano la nostra strategia di sviluppo in virtù del consolidamento delle società acquisite nell’ultimo periodo e della crescita dei volumi di vendita. Per il futuro siamo confidenti e immaginiamo di raggiungere gli obiettivi pianificati di budget economici e finanziari previsti dal nostro piano, pur tenendo in considerazione le incertezze del periodo”.