Nexi: prosegue la crescita di ricavi e margini nel primo trimestre, confermata guidance 2025

Il Consiglio di amministrazione di Nexi ha approvato i risultati del primo trimestre del 2025 che vedono i ricavi di Gruppo attestarsi a 810,2 milioni, in crescita del 3,7% rispetto ai primi tre mesi del 2024. Nel periodo in esame l’EBITDA è stato pari a 386,9 milioni, in crescita del 7,1% su base annua, con un Ebitda margin al 48%, con un incremento di 149 punti base rispetto all’analogo periodo nel 2024 “grazie al continuo controllo dei costi, alla leva operativa e alla realizzazione di sinergie alla luce dell’integrazione del Gruppo”.

In merito alla politica di remunerazione degli azionisti prevista per il 2025, si ricorda che l’assemblea degli azionisti tenutasi il 30 aprile 2025 aveva approvato la proposta di una distribuzione di dividendi pari a 300 milioni di euro come distribuzione dividendi, in pagamento il 21 maggio 2025, e circa 300 milioni come programma di riacquisto azioni proprie. L’inizio del programma è previsto per il 21 maggio 2025

La paytech italiana ha confermato la guidance 2025, con un aumento dei ricavi ‘low-to-mid-single digit’ “influenzata – si legge nella nota – da impatti eccezionalmente elevati relativi alla vendita dei business di acquiring da parte di alcune banche e a rinegoziazioni di contratti rilevanti in termini di size. Al netto di tali impatti, la crescita underlying dei ricavi è prevista in accelerazione su base annua”.