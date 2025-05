Fed: tassi ancora fermi, sale incertezza su prospettive

La Federal Reserve (Fed) non cambia spartito e prosegue nella sua strategia “attendista”, mantenendo come previsto i tassi sui fed funds nel range tra il 4,25% e il 4,5%. Dalla banca centrale Usa sottolineano come “l’incertezza sulle prospettive sia aumentata ulteriormente e i rischi di un’inflazione e una disoccupazione più elevate sono saliti”. Nel corso della conferenza stampa Jerome Powell ha messo in evidenza che “nonostante l’incertezza, l’economia resta in una posizione solida” e ha aggiunto che la Fed “ritiene che la linea attuale ci metta in una buona posizione per rispondere tempestivamente a potenziali nuovi sviluppi”.