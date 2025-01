Nexi: nuovo patto parasociale, conferma Bertoluzzo come a.d.

I principali azionisti di Nexi (Mercury UK, Neptune, Ab Europe, Eagle, Cdp Equity e Cdpe Investimenti, Evergood H&F Lux), che controllano il 55,27% del capitale, hanno stipulato un patto parasociale relativo alla governance della società per rinnovare e modificare alcune disposizioni del patto parasociale stipulato il 16 dicembre 2021 (scaduto lo scorso 31 dicembre al suo termine triennale), con l’obiettivo di assicurare la continuità con i principi di corporate governance stabiliti nel patto originario. Il patto parasociale è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

Lo si apprende in una nota della paytech italiana nella quale si indica che “per tutta la durata del Patto Parasociale, ciascuna Parte si impegna nei confronti delle altre a non far scattare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Nexi a carico di una qualsiasi delle parti”.

Inoltre, si legge ancora nella nota, “le parti convengono reciprocamente sulla loro comune finalità e sulla ferma intenzione che Nexi continui ad essere quotata su Borsa Italiana, agendo come rilevante player italiano nel settore altamente competitivo dei pagamenti digitali europei in partnership con tutte le primarie banche”. Verrà proposta la conferma dell’atuale a.d. Paolo Bertoluzzo nella lista per il rinnovo del Consiglio di amministrazione durante l’assemblea prevista in primavera.