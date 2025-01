Borgosesia: vendite immobiliari salgono a 34 mln nel 2024 (+7,3%)

Borgosesia, società attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha annunciato di avere perfezionato vendite immobiliari per 34 milioni di euro nel 2024 (+7,3% sul 2023). Nel quarto trimestre dell’anno le vendite sono state pari a 13,6 milioni, in decisa crescita rispetto allo stesso periodo dell’ultimo trimestre del 2023 (+113%).

“Le dismissioni realizzate nell’anno, a fronte di nuovi investimenti immobiliari caratterizzati da un orizzonte temporale più breve, con una exit strategy non necessariamente legata al sostenimento di significativi costi di completamento e per lo più aperti alla partecipazione di terzi, permettono quindi di accelerare il processo di progressiva transizione verso un modello che identifichi Borgosesia come un alternative asset manager, in linea con le previsioni del piano strategico 2024-2026, approvato a dicembre 2023”, si legge in una nota.