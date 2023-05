Nexi: forte performance finanziaria nel 1Q23

Nexi archivia il primo trimestre 2023 con ricavi per 741,7 milioni, in aumento del 9,0% su base annua. Sviluppo a doppia cifra per l’EBITDA, che si incrementa del 13,6% a 335,7 milioni, con un EBITDA Margin in crescita di circa 183 punti base.

Il Gruppo registra volumi in crescita a doppia cifra in tutte le geografie del Gruppo, con il mese di gennaio caratterizzato da un confronto favorevole su base annua. Una crescita a doppia cifra confermata anche nel mese di aprile.

Al 31 marzo 2023, la Posizione Finanziaria Netta gestionale è pari a 5.518 milioni e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 3,3x, comprensivo dell’acquisizione del merchant book di ISP in Croazia che è stata completata a febbraio 2023. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,9x, in linea con il piano.

Prosegue l’attuazione della strategia di Gruppo in linea con il piano, con una generazione di circa 2,8 miliardi di excess cash prevista nel 2023-25.

Confermata la guidance 2023, che prevede per i ricavi oltre il 7% di crescita a/a; per l’EBITDA oltre il 10% di crescita a/a; Excess cash generation di almeno € 600 milioni; leva finanziaria netta: circa 3.0x l’EBITDA (circa 2.7x l’EBITDA incl. le run-rate synergies) includendo l’acquisizione del merchant book di Sabadell (annunciata a febbraio 2023, closing atteso nel 4Q23); Utile per azione normalizzato: oltre il 10% di crescita a/a.