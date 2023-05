Mercati europei verso avvio positivo, sotto lente ancora inflazione Usa

Le principali Borse europee si preparano a un avvio di contrattazioni all’insegna dei rialzi dopo le indicazioni arrivate ieri dall’inflazione statunitense. Il dato dei prezzi al consumo di aprile ha mostrato un aumento annuo del 4,9% rispetto al 5% di marzo. Le attese erano per una rilevazione stabile. Dati che vanno nella direzione che la Fed possa prendere una pausa dal ciclo restrittivo a giugno, a meno di sorprese dai prossimi report.

Tra gli appuntamenti da seguire in giornata c’è la riunione della Bank of England che dovrebbe alzare nuovamente il costo del denaro. Le attese sono per un rialzo dei tassi di 25 punti base al 4,5%. Nel pomeriggio in arrivo dagli Usa il dato sui prezzi alla produzione.

Prosegue la stagione degli utili in Europa: il calendario di oggi vede in primo piano alcune trimestrali di big del mondo bancario come ING e di due colossi delle tlc come Telefonica e Deutsche Telekom.