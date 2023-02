Nexi: avvia programma di acquisto di azioni proprie

A partire dal 22 febbraio, Nexi avvierà un programma di acquisto di azioni proprie sulla base della delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2022.

Le operazioni di acquisto nell’ambito di tale programma sono preordinate a disporre di azioni proprie da destinare a servizio del piano di incentivazione di medio-lungo termine basato sull’assegnazione di azioni ordinarie della Società, approvato dal Cda nel corso del 2021.

Gli acquisiti saranno effettuati per il tramite di Intermonte SIM, per un quantitativo massimo di 625.000 azioni, pari al 0,05% dell’attuale capitale sociale e per un controvalore massimo pari a 5 milioni, entro la data del 5 novembre 2023.

Ad oggi la Società detiene 178.291 azioni proprie, pari allo 0,01% dell’attuale capitale sociale.