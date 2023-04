Netflix: utili I trimestre $1,31 miliardi, titolo affonda dopo news condivisione password, poi recupera

Netflix ha annunciato di aver concluso il primo trimestre dell’anno terminato il 31 marzo con utili per un valore di $1,31 miliardi, o $2,88 per azione, rispetto agli $1,6 miliardi, o $3,53 per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente e meglio dei $2,86 per azione attesi.

Il fatturato è salito a $8,16 miliardi dai $7,87 miliardi del primo trimestre del 2022, lievemente al di sotto degli $8,18 miliardi previsti dal consensus.

Il titolo Netflix è affondato di oltre il 10% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, per poi recuperare quasi tutte le perdite nelle ore successive.

A scatenare il sell off sul titolo, l’annuncio di Netflix relativo al piano volto a fermare la condivisione delle password da parte dei suoi utenti.

Inizialmente il colosso di video streaming aveva reso noto che il piano sarebbe stato lanciato nel primo trimestre di quest’anno.

Netflix ha posticipato invece il lancio del piano al secondo trimestre.