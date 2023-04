Amazon, piano tagli 9.000 dipendenti: partono licenziamenti in unità advertising

Amazon ha annunciato di aver avviato i licenziamenti nella divisione di advertising Amazon Ads, nell’ambito del piano di tagli di 9.000 dipendenti, precedentemente reso noto.

Il colosso americano dell’e-commerce aveva già licenziato 18.000 dipendenti dopo l’annuncio di un precedente piano di tagli comunicato nei mesi di novembre e di gennaio.

In una email inviata alla forza lavoro della divisione pubblicitaria, Amazon ha reso noto che i licenziamenti prenderanno il via il prossimo 20 giugno, o il prossimo 17 luglio per i dipendenti che risiedono a New York e nel New Jersey, a seguito di un periodo di transizione di 60-90 giorni, durante il quale al personale coinvolto verrà data l’opportunità di cercare un altro posto di lavoro all’interno della società.

Al momento non è chiaro il numero di dipendenti della divisione di advertising che saranno colpiti dai tagli.