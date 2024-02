Nestlé: aumento prezzi scoraggia acquirenti, inattese stime di vendita

Nestlé ha registrato una crescita delle vendite organiche per l’intero anno leggermente inferiore alle aspettative.

La più grande azienda di alimenti confezionati al mondo ha continuato ad aumentare i prezzi, spingendo così alcuni acquirenti a rivolgersi a marchi concorrenti.

Gli investitori temono che la più grande azienda di alimenti confezionati al mondo faticherà a riconquistare i clienti con i suoi prodotti più venduti, come le barrette di cioccolato KitKat e il caffè Nescafé. L’azienda svizzera ha inoltre dichiarato di aspettarsi una crescita organica delle vendite di circa il 4% nel 2024 e un “moderato aumento” del margine operativo commerciale sottostante che per il 2023 è stato del 17,3%, in aumento di 40 punti base a valuta costante.