Neosperience: aumento di capitale della controllata Neosperience Health

Neosperience ha completato l’aumento di capitale della controllata Neosperience Health S.p.A. per un ammontare pari ad 1 ml di USD.

Inoltre la società rende noto, in data 22 dicembre, è stato depositato presso la SEC (US Securities and Exchange Commission) il dossier per richiedere l’ammissione alla quotazione sul mercato NASDAQ della controllata Neosperience Health S.p.A. (NH), oggi detenuta al 90%.

Obiettivo di tale operazione, si legge in una nota, è collocare entro il primo trimestre 2024, come già preannunciato nel comunicato stampa dello scorso 24 maggio, una quota del 15/20% del capitale di NH in aumento di capitale, così da raccogliere risorse finanziarie per accelerare la crescita di NH in un mercato fortemente orientato all’innovazione.