Nato: prorogato il Mandato di Jens Stoltenberg come Segretario Generale

Nella attuale situazione geopolitica, la Nato ha scelto di mantenere stabile la propria leadership. Jens Stoltenberg, alla guida dell’organizzazione dal 2014, si troverà a rimanere in carica per un ulteriore anno, a seguito di una proroga del suo mandato. Il contesto di guerra in Ucraina ha reso questa decisione quasi obbligatoria.

Stoltenberg, il cui mandato iniziale si sarebbe dovuto concludere quest’autunno, resterà in posizione di rilievo per un tempo più lungo del previsto. Questa mossa è stata decisa il mese scorso, dopo che è diventato evidente che i potenziali sostituti non avevano il sostegno sufficiente per prendere il suo posto.