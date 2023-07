Natixis: due nuove nomine apicali

Nathalie Bricker, attualmente Chief Financial Officer per le attività globali di Groupe BPCE, è stata nominata Global Head of Finance & Strategy di Natixis Investment Managers, il ramo di asset management di Groupe BPCE che opera attraverso oltre 15 affiliate in tutto il mondo. Riporterà a Tim Ryan, Chief Executive Officer di Natixis Investment Managers e Head of Asset & Wealth Management di Groupe BPCE.

Stéphane Morin è stato nominato Chief Financial Officer di Natixis Corporate & Investment Banking e membro del Senior Management Committee delle attività globali di Groupe BPCE, con la responsabilità di coordinare le tematiche finanziarie trasversali. Riporterà a Stéphanie Paix, Chief Executive Officer delle attività globali di Groupe BPCE.