Lineage debutta sul Nasdaq e raccoglie 4,4 miliardi di dollari

Lineage, il leader mondiale nei fondi d’investimento immobiliare (REIT) specializzati in magazzini a temperatura controllata, ha debuttato oggi sul Nasdaq con il simbolo ‘LINE’.

La società ha raccolto circa 4,4 miliardi di dollari tramite la vendita di 56.882.051 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale di 78 dollari per azione, posizionandosi nella fascia alta della forchetta di prezzo precedentemente indicata. Ai sottoscrittori dell’offerta, inoltre, è stata concessa un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 8.532.307 ulteriori azioni ordinarie al prezzo dell’offerta pubblica iniziale, al netto di sconti di sottoscrizione e commissioni.

Lineage ha annunciato che utilizzerà i proventi netti derivanti dall’IPO per rimborsare i prestiti in sospeso relativi al prestito a scadenza posticipata e alla linea di credito rotativa. Una parte dei fondi sarà destinata a sovvenzioni in contanti una tantum per alcuni dipendenti in relazione a questa offerta. I proventi rimanenti saranno impiegati per scopi aziendali generali.