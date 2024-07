Wall Street apre piatta dopo il calo delle Big Tech: Dow Jones a +0,07%, S&P 500 cede lo 0,08%

Dopo una giornata di forti ribassi, Wall Street apre senza grandi variazioni. Ieri, S&P 500 e Nasdaq Composite hanno vissuto la peggiore seduta dall’ultimo trimestre del 2022 a causa delle deludenti trimestrali di Alphabet e Tesla.

In apertura, il titolo di Alphabet registra una lieve flessione dello 0,2%, mentre Tesla mostra un rialzo dell’1,2%. L’economia statunitense ha sorpreso positivamente con una crescita del PIL del secondo trimestre al 2,8%, superando il consensus del 2,1%. L’inflazione PCE ‘core’ del trimestre si è attestata al 2,9%, sopra le aspettative del 2,7%.

In apertura il Dow Jones segna un lieve aumento di 27,24 punti (+0,07%), mentre lo S&P 500 è in calo di 4,18 punti (-0,08%) e il Nasdaq scende di 41,39 punti (-0,24%). Il prezzo del petrolio WTI al NYMEX è in calo dello 0,92%, attestandosi a 76,88 dollari al barile.