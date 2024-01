N26: Italia è il secondo Paese meno vivibile in Europa

L’Italia penultima tra i Paesi europei che offrono una migliore qualità della vita. Così l’indice di vivibilità realizzato dalla banca online N26.

Secondo i dati dello studio, l’Italia si classifica per l’appunto al penultimo posto: la situazione caro affitti ed energia elettrica ha un impatto importante sugli stipendi mensili degli italiani. Se si considera, infatti, che oltre il 52% dello stipendio degli italiani è destinato all’affitto, percentuale più elevata tra i Paesi europei considerati, si evince come il nostro Paese si trovi di fronte a sfide significative per quanto riguarda il costo della vita.