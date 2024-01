De Guindos (Bce): “Politica monetaria risponderà a evoluzione inflazione”

Il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, ha espresso ottimismo riguardo l’evoluzione dei prezzi al consumo. “Ci sono state buone notizie sul fronte dell’inflazione, e questo – prima o poi – si rifletterà sulla politica monetaria”, ha affermato in un intervento stamani. Guindos ha sottolineato che non esiste un calendario preciso, ma che i cambiamenti dipenderanno dall’andamento dell’inflazione.

Per quanto riguarda la situazione nel Mar Rosso, Guindos non prevede che si ripresentino gli stessi problemi che si sono verificati dopo la pandemia. “Credo sia una situazione specifica, senza un’escalation del conflitto non dovrebbe andare molto oltre”, ha affermato.

Intanto i mercati scommettono su un taglio dei tassi d’interesse da parte della Bce entro aprile. Tuttavia, la maggior parte dei responsabili politici sta invitando alla pazienza, in attesa di ulteriori dati economici, inclusi quelli sulle retribuzioni. Questa settimana verranno pubblicati i dati sull’inflazione di gennaio e i numeri sul Pil del quarto trimestre. Dopo il rimbalzo di dicembre, si prevede che la crescita dei prezzi al consumo rallenti al 2,7% – ancora sopra l’obiettivo del 2% della Bce.