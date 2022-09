Mps: titolo -6% a Piazza Affari. Aumento di capitale potrebbe slittare

Altra giornata no per il titolo Mps che, alle 10.20 circa ora italiana, cede il 6% a 24 euro circa, proseguendo la scia fortemente ribassista a seguito del raggruppamento delle azioni, e in vista dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, che dovrebbe essere lanciato il prossimo 10 ottobre.

Andrea Lisi di Equita SIM fa notare le indiscrezioni de Il Sole 24 Ore, secondo cui l’operazione di ricapitalizzazione della banca senese potrebbe slittare di una settimana.

“Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, le discussioni in corso tra Mps e Axa e Anima starebbero proseguendo ma potrebbero richiederedel tempo addizionale, portando allo slittamento di una settimana dell’avvio dell’aumento di capitale. Secondo le indiscrezioni, Anima e Axa potrebbero contribuire con 400- 450 milioni complessivi in cambio di una revisione degli accordi in essere. Secondo Il Sole, all’aumento dovrebbe partecipare anche il francese

Dumont (ammontare non noto), mentre rimane da verificare la disponibilità di fondazioni bancarie ed enti previdenziali”.

Le quotazioni della banca senese hanno terminato la seduta di ieri con un tracollo pari a -13,5% a 25,85 euro, portando il valore di mercato dell’istituto a valere poco più di 250 milioni di euro: dunque, poco più di 1/10 dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che l’istituto guidato dal ceo Luigi Lovaglio si appresta a lanciare.