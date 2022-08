MPS crolla ancora, minimi storici e -65% YTD. Proxy advisor raccomandano di votare sì per l’AdC anche se sarà superdiluitivo

Nuovo tonfo a Piazza Affari per Banca MPS, che perde oltre il 5% in area 0,3124 euro, sui nuovi minimo storici e un saldo pesantissimo di oltre -65% da inizio anno. Due proxy advisor hanno dato indicazione di votare a favore dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro in vista dell’assemblea dei soci in agenda tra due settimane.

Il proxy advisor Institutional Shareholder Services (ISS) rimarca come la ricapitalizzazione da 2,5 miliardi corrisponde a oltre sette volte l’attuale capitalizzazione di Mps, rendendo l’AdC iperdiluitivo. “Nonostante la significativa diluizione, l’operazione proposta è supportata da una motivazione convincente”, spiega ISS.

Glass Lewis rimarca invece come l’aumento di capitale proposto è una componente fondamentale del piano di consolidamento del capitale della banca, che è fondamentale per la sua redditività a lungo termine.

Ferma opposizione all’aumento invece da parte dell’Associazione dei piccoli azionisti di MPS che invitano a votare no in assemblea. Stando alle indicazioni riportate dall’agenzia MF DowJones, i piccoli soci bollano l’operazione come un ennesimo bagno di sangue per i risparmiatori.