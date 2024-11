Mps: concluso collocamento obbligazione senior preferred per 750 mln

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured, con durata 6 anni (scadenza 2030) e con opzione di rimborso anticipato dopo 5 anni, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Lo si apprende in una nota della banca senese nella quale si evidenzia che “l’operazione è stata accolta positivamente dal mercato tanto da registrare ordini fino a 2,4 miliardi di euro da parte di un’ampia base di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali, a conferma del crescente interesse per la Banca grazie al significativo miglioramento dei risultati conseguiti”.

La solida domanda ha permesso di fissare la cedola ad un livello pari a 3,625% ad un prezzo di re-offer di 99,565%, corrispondente ad uno spread di 145 bps, al di sotto dell’indicazione iniziale di 180 bps sopra il mid-swap, e inferiore di 60 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred del marzo di quest’anno con scadenza a 5 anni, ad ulteriore conferma della continua riduzione del costo del funding della Banca.

Mps spiega, inoltre, come la domanda è stata ben diversificata, sia come tipologia di investitori, che per distribuzione geografica con ordini provenienti, in particolare, da Regno Unito e Irlanda per il 49%, Italia 30%, Francia per il 9%, Germania, Austria e Svizzera per il 5%. Con la nuova obbligazione Senior Preferred Unsecured, emessa a valere del Programma Euro Medium Term Notes, la Banca consolida la capacità di accesso al mercato internazionale, implementando il funding plan definito nel Piano Industriale 2024-2028.

Il rating atteso è Ba2 da parte di Moody’s, BB+ da parte di Fitch e BB(High) da parte di Morningstar DBRS e l’obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.