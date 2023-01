MPS: Barclays alza la raccomandazione da underweight a equalweight con target price a 2,4 euro

Barclays ha aumentato le stime sull’EPS (earning per share) per le banche italiane del 6%-16% per il 2022 e il 2023 in quanto “tassi più elevati aumentano il margine di interesse”, e ha alzato la raccomandazione su Banca Monte dei Paschi di Siena da underweight a equalweight con prezzo obiettivo fissato a 2,4 euro (upside del 10% rispetto ai prezzi attuali).

Gli analisti di Barclays stimano un Rote 2023-2024 del 5,1-5,6% per Mps e un Cet 1 ratio del 13,8-14,1% nel 2023-2024. “Considerando l’attuale valutazione” del titolo, “vediamo Mps scambiare vicino al fair value. Rischi al rialzo potrebbero venire da risparmi dei costi (che sono una caratteristica distintiva positiva rispetto ai peer italiani per via delle misure di uscite di personale messe in atto da Mps nel 2022) e più in generale dall’M&A”, spiegano gli analisti. Al contrario, rischi al ribasso potrebbero giungere in caso di ricavi inferiori alle attese, connessi alla “complessa ristrutturazione”, aggiungono gli esperti di Barclays.