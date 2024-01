Morgan Stanley: ricavi oltre le stime nel quarto trimestre

Morgan Stanley ha comunicato i risultati del quarto trimestre oggi registrando un utile per azione a 85 centesimi e ricavi a 12,9 miliardi di dollari, contro i 12,7 miliardi previsti, secondo LSEG.

Questo è il primo rapporto sugli utili del nuovo CEO Ted Pick, che è succeduto a James Gorman all’inizio del 2024. I risultati della banca includono un onere di 286 milioni di dollari relativo a una valutazione speciale della Federal Deposit Insurance Corporation e un onere legale di 249 milioni di dollari per risolvere un’indagine penale e una relativa indagine della Securities and Exchange Commission sulla divulgazione non autorizzata di operazioni in blocco.