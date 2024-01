Goldman Sachs: ricavi e utili in calo

Nel 2023, Goldman Sachs ha registrato ricavi netti e utili netti in calo rispetto all’anno precedente. I ricavi netti annuali si sono attestati a 46,25 miliardi di dollari, con una flessione del 2% rispetto all’anno precedente. Gli utili netti hanno segnato una contrazione del 24%, fermandosi a 8,52 miliardi di dollari.

Il quarto trimestre dell’anno ha evidenziato una performance più positiva. I ricavi netti hanno raggiunto i 11,32 miliardi di dollari, registrando un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ancora più significativo l’incremento degli utili netti, che con 2,01 miliardi di dollari hanno segnato un +51% rispetto al quarto trimestre del 2022.

Per quanto riguarda l’utile per azione ordinaria (EPS), nel 2023 è stato di 22,87 dollari. Nel quarto trimestre del 2023, l’EPS si è attestato a 5,48 dollari. Il return on common equity (ROE) è stato del 7,5% per l’anno intero, mentre il ROE annualizzato per il quarto trimestre è stato del 7,1%.