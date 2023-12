Moody’s abbassa outlook titoli di Stato Cina a Negativo

Moody’s Investors Service ha tagliato l’outlook sui titoli di Stato cinesi da stabile a negativo (confermando il rating di lungo termine A1) e ha sottolineato le crescenti preoccupazioni globali per i livelli di indebitamento dell’economia cinese.

L’uso di stimoli fiscali per sostenere governi locali e aziende di stato, alleviando gli effetti della crisi immobiliare, sta creando rischi al ribasso per l’economia nazionale, secondo l’agenzia. Pechino è sulla strada per registrare un record di emissioni obbligazionarie quest’anno.

L’ultima volta che Moody’s ha tagliato la sua valutazione sul merito creditizio della Cina è stato nel 2017, da Aa3 ad A1, in scia alla probabilità di un aumento significativo del debito e del possibile impatto sulle finanze statali. Si è trattato del primo downgrade del debito cinese da parte di Moody’s dal 1989.