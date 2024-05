Mondadori entra nel mondo dell’AI con l’acceleratore di startup Plai

Il gruppo Mondadori ha dato il via a Plai, un’iniziativa pionieristica volta a trasformare le idee innovative basate sull’intelligenza artificiale in realtà imprenditoriali di successo con un impegno finanziario di circa 6 milioni di euro suddivisi nel triennio 2024-2026.

L’obiettivo è quello di investire in progetti che possano rivoluzionare i settori di editoria, media e advertising. Plai è a tutti gli effetti un acceleratore di startup operante nelle fasi iniziali di sviluppo, dette ‘pre-seed’ e ‘seed’. Il progetto prevede, per ogni ciclo annuale di accelerazione, la selezione di 10 startup, sia italiane che internazionali, alle quali offrire un investimento iniziale di 100mila euro in cambio di una quota di minoranza.

L’ambizione di Mondadori con Plai è di creare un hub tecnologico che funga da catalizzatore per progetti ad alto potenziale innovativo nei settori in cui opera: publishing, education, retail, media e advertising. L’obiettivo finale è quello di posizionarsi al centro della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, creando valore industriale e vantaggio competitivo attraverso investimenti mirati in startup specializzate nell’AI.