Moncler in coda al Ftse Mib, vede trend deboli nel 4Q

Partenza in forte ribasso a Piazza Affari per il titolo Moncler, che arretra del 5,6% a 48,95 euro all’indomani dei dati sul fatturato. Nonostante le vendite del terzo trimestre siano in linea con le previsioni, il gigante del lusso italiano prevede trend più deboli per la fine dell’anno, secondo quanto riportato dagli analisti

Nel dettaglio, i risultati del terzo trimestre mostrano un fatturato di 669,7 milioni di euro, vicino alla stima di 672,3 milioni del consensus di Bloomberg. Nei 9 mesi i ricavi sono pari a 1,81 miliardi di euro, con un aumento del 16% su base annua, in linea con le attese. Il brand Moncler ha realizzato un fatturato di 1,50 miliardi, con un incremento del 19% su base annua, esattamente come previsto.

Analizzando le vendite per area geografica, il brand Moncler ha registrato in Asia un fatturato di 705,3 milioni (+29%), leggermente sopra le stime. Invece, nel mercato EMEA, il fatturato è aumentato del 18% a 573,2 milioni (attese 585,2 milioni) e nelle Americhe è leggermente calato (-0,2%) a 217,8 milioni (oltre la stima di 213,5 milioni).

Infine, il brand Stone Island ha realizzato ricavi per 310,1 milioni, in crescita del 2%, leggermente inferiore alla stima di 312,1 milioni.